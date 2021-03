Polizei Braunschweig

POL-BS: Gegenstände von der Autobahnbrücke geworfen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Ernst-Böhme-Straße,

19.03.2021, 15.45 Uhr

Unbekannte Täter warfen Gegenstände von einer Autobahnbrücke und trafen ein Fahrzeug.

Am Freitag fuhr ein 30-jähriger Mann aus Soltau mit seinem Fahrzeug auf der A2 in Richtung Berlin. Als er auf die Autobahnbrücke zwischen Veltenhof und Wenden zufuhr, konnte er mehrere Personen auf der Brücke erkennen. Als er die Brücke erreichte, schlug ein Gegenstand auf seiner Windschutzscheibe ein. Er informierte sofort die Polizei. Diese leitete eine Fahndung ein, konnte aber niemanden mehr feststellen. In der Windschutzscheibe des Fahrzeugs befand sich ein Loch. Der Rest der Scheibe war teilweise gesplittert und wies deutliche Risse auf. Der Fahrzeugführer und seine Begleitpersonen wurden zum Glück nicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Nord unter der Telefonnummer 0531/476-3315.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell