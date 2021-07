Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Scheibe an Pkw eingeschlagen - Zeugen gesucht -

Freiburg (ots)

Bötzingen - Am Donnerstag, 01. Juli 2021, zwischen 05.45 Uhr und 14.20 Uhr, schlug ein unbekannter Täter die Seitenscheibe eines Pkw an der Fahrerseite ein. Der silberfarbene Pkw der Marke Daewoo war am rechten Fahrbahnrand in der Waldstraße in Bötzingen, zwischen Hebelstraße und Gewerbestraße abgestellt. Aus dem Pkw wurde nichts entwendet, der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/9117-0 Kontakt aufzunehmen.

