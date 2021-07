Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Teningen: Unfall an der Kreuzung L 114 - Breisacher Straße - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 01.07.2021, gegen 07.50 Uhr, befuhr ein Renault Clio die L 114 von Eichstetten in Richtung Teningen. An der Kreuzung zur Breisacher Straße missachtete eine PKW Führerin beim Abbiegevorgang von der Breisacher Straße auf die L 114 die Vorfahrt des Renault Fahrers. Dieser leitete eine Gefahrenbremsung ein, verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Zu einem Zusammenstoß mit der abbiegenden PKW Führerin kam es nicht; diese fuhr weiter, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Die Frau war vermutlich mit einem blauen älteren blauen Peugeot unterwegs.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

