Polizei Gütersloh

POL-GT: PKW in Scheune ausgebrannt

Gütersloh (ots)

Rietberg (SL) - Am frühen Freitagabend, 30.06.2021, gegen 19:24 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Gütersloh und der Leitstelle der Polizei der Brand eines PKW im Eichenhofweg im Rietberger Ortsteil Neuenkirchen gemeldet. Der VW Golf, welcher in einer offenen Scheune abgestellt war, brannte komplett aus. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf die Scheune verhindert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

