Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Fallrohr beschädigt

Twist (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein verzinktes Fallrohr der Bushaltestelle an der Franziskusschule in Twist-Schöninghsdorf. Täterhinweise nimmt die Polizeistation Twist unter der Rufnummer (05936) 934500 entgegen. /mal

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell