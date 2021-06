Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zierbäume in Harpstedt beschädigt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In dem Zeitraum von Mittwoch, 5. Mai.2021, bis Mittwoch, 2.Juni 2021, wurden in der Logestraße in Harpstedt fünf Straßenbäume im Bereich der Stämme beschädigt.

Gemeindemitarbeiter pflanzten die Bäume erst im März diesen Jahres neu. Der Sachschaden wird auf circa 1200 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zur Entstehung der Beschädigung machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Wildeshausen (Telefon 04431 / 9410) in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell