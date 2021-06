Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Eine Person bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 7. Juni 2021, wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall auf der Stromer Landstraße, Ecke Sandhauser Weg, in Delmenhorst leicht verletzt.

Ein 28-jähriger Motorradfahrer aus Bremen befuhr gegen 16:15 Uhr die Stromer Landstraße in Richtung Delmenhorst. Der 28-Jährige überholte die drei vor ihm verkehrsbedingt wartenden Pkw-Fahrer und scherte dazu auf die Gegenfahrbahn aus.

In dem Moment scherte auch ein vor ihm befindlicher 55-Jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ganderkesee aus, um einen ebenfalls wartenden Pkw zu überholen und anschließend in den Sandhauser Weg abzubiegen. In der Folge fuhr der Motorradfahrer auf den Pkw auf. Der Mann aus Bremen verletzte sich leicht.

Rettungskräfte brachten den 28-Jährigen in ein umliegendes Krankenhaus. Das Motorrad war anschließend nicht weiter fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden wurde auf etwa 4.500 Euro geschätzt.

