Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemitteilung der Autobahnpolizei Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

++ Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Bakum - eine Person lebensgefährlich verletzt - Autobahn über mehrere Stunden voll gesperrt ++

Am Montag, 07. Juni 2021, gegen 16:59 Uhr, kam es auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück in Höhe der Anschlussstelle Vechta zu einem schweren Verkehrsunfall. Aufgrund einer Großbaustelle staute sich der Verkehr. Das Stauende wurde von einem 56-jährigen LKW-Fahrer aus Belgien zu spät erkannt, so dass er auf den stehenden Sattelzug eines 54-jährigen Mannes aus Lettland auffuhr. Durch den Aufprall wurde der Sattelzug des Letten wiederum auf den vor ihm stehenden Sattelzug eines 34-jährigen Mannes aus Litauen aufgeschoben. Der unfallverursachende Fahrer des LKW-Anhänger-Gespannes wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Nach aufwendigen Rettungsarbeiten konnte der eingeklemmte Mann durch die Freiwillige Feuerwehr Bakum, die mit fünf Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort war, geborgen werden. Anschließend wurde der lebensgefährlich verletzte Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert.

Die Autobahn 1 musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten für ca. sechs Stunden in Fahrtrichtung Osnabrück voll gesperrt werden. Hierdurch staute sich der Verkehr zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide und der Anschlussstelle Vechta zeitweise auf fast 15 Kilometer. Der Gesamtschaden wird durch die Polizei auf ca. 100.000 Euro geschätzt.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Autobahnpolizei Ahlhorn unter 04435/93160.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell