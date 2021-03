Polizei Essen

POL-E: Essen: Mutmaßlicher Fahrraddieb auf frischer Tat erwischt - Vorläufige Festnahme

Essen (ots)

45329 E.-Altenessen-Nord: Gestern Nachmittag (9. März, gegen 15:15 Uhr) wurde der Leitstelle von einem Anwohner auf der Frauenfelderstraße ein Fahrraddiebstahl gemeldet - der Täter konnte kurze Zeit später in der Nähe festgenommen werden. Weil ein Streifenwagen sich zufällig ganz in der Nähe aufhielt, trafen die Beamten unverzüglich an der Frauenfelderstraße ein. Dort kam ihnen auch schon der mutmaßliche Dieb entgegen. Seine Beute - ein hochwertiges Rad - ließ der Mann fallen und rannte weg. Die Polizisten verfolgten ihn durch einige Gärten bis zur Hohendahlstraße, wo der Tatverdächtige im Bereich der Autobahnunterführung schließlich vorläufig festgenommen werden konnte - bei ihm handelt es sich um einen 26-Jährigen Rumänen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Er trug ein Taschenmesser bei sich, welches sichergestellt wurde, ebenso wie mehrere Schraubendreher, die in der Nähe des Festnahmeortes aufgefunden wurden. Zudem wurde in der Nähe des Tatortes ein weiteres Fahrrad (mutmaßlich weitere Beute des Tatverdächtigen) sichergestellt. Ob der 26-Jährige mit weiteren Fahrraddiebstählen im Umfeld der Frauenfelderstraße in Verbindung steht, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Er ist der Polizei in der Vergangenheit bereits mehrfach durch ähnliche Delikte aufgefallen./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell