POL-KA: (KA)Karlsruhe - Sachbeschädigung mittels Farbstift - Polizei sucht Täter mit grünem Haar

Karlsruhe-Weststadt (ots)

Ein bislang unbekannter Täter bemalte am Donnerstag gegen 23.50 Uhr mit einem Farbstift eine Tür in der Lessingstraße mit den Buchstaben "IRR" und entfernte sich danach in Richtung der Kriegsstraße. Vor Ort beobachtete ein Zeuge den Täter und konnte ihn als schmächtig mit grünem Haar beschreiben. Der Mann trug dunkle Kleidung mit reflektierenden Applikationen.

Wer zu dem beschriebenen Mann nähere Angaben machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721 666-3311 zu melden.

