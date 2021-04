Polizei Aachen

POL-AC: 7-jähriges Kind bei Unfall schwer verletzt

Eschweiler (ots)

Ein 7-jähriges Kind ist gestern Nachmittag (12.04.21, 17 Uhr) bei einem Verkehrsunfall in der Schillerstraße schwer verletzt worden. Zeugen konnten beobachten, wie das Mädchen zwischen parkenden Pkw hindurch auf die Fahrbahn lief, um zu einem Spielplatz zu gelangen. Ein 20-jähriger Fahrer aus Eschweiler, der mit seinem Auto die Schillerstraße in Richtung Freiherr-vom-Stein-Straße befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und es kam zum Unfall. Zeugen leisteten sofort erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Die 7-Jährige wurde vor Ort von einem Notarzt behandelt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach Einschätzung der behandelnden Ärzte besteht keine Lebensgefahr. Der 20-jährige Fahrer erlitt einen Schock. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell