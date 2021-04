Polizei Aachen

POL-AC: Geldautomat gesprengt

Herzogenrath (ots)

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht den Geldautomaten einer Bank in der Kirchrather Straße gesprengt. Ein Zeuge hatte um kurz nach 3 Uhr einen lauten Knall gehört und anschließend mehrere dunkel gekleidete Personen beobachtet, die auf einem Motorrad in Richtung Birkenstraße flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief in der Nacht ohne Erfolg. Ob die Täter Geld erbeuten konnten, ist bislang noch unklar. Die Aachener Kripo wird bei der Spurensicherung durch ein Expertenteam des LKA unterstützt.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder deren Fahrzeug/e geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-31401 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden.

