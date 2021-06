Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Unfallflucht - Unbekannter hinterlässt schwer beschädigten Pkw - weißes Fahrzeug gesucht - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstages, 22.06.2021, hat ein Unbekannter in Wehr nach einem Verkehrsunfall einen schwer beschädigten Pkw hinterlassen. Der Verursacher flüchtete mit seinem Fahrzeug unerkannt. Zwischen 02:00 Uhr und 04:00 Uhr dürfte der Unbekannte in der Meierhofstraße zu schnell gefahren sein. Er kam nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem auf einem Stellplatz stehenden VW Passat. Durch die Aufprallwucht wurde der VW noch gegen eine Betoneinfassung gedrückt. Am VW wurde ein Sachschaden von rund 8000 Euro verursacht. Das Fahrzeug des Verursachers dürfte ebenso schwer beschädigt worden sein. Der unbekannte Fahrer sammelte noch seine Fahrzeugteile ein, bevor er flüchtete. Trotzdem konnten an der Unfallstelle weiße Lacksplitter gefunden werden, die vom Verursacherfahrzeug stammen dürften. Der Polizeiposten Wehr ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise bezüglich eines weißen beschädigten Fahrzeugs (Kontakt 07762 8078-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell