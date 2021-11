Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung aus dem Bereich Varel

Wilhelmshaven (ots)

Presse PK Varel 05.11.-07.11.2021

Einfache Körperverletzung - Zeugen gesucht Varel Am Freitagabend kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Gertrud-Barthel-Straße in Varel zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei heranwachsenden Männern. Hierbei erlitt einer der Heranwachsenden eine Verletzung unter dem Auge. Der Beschuldigte, welcher jedoch namentlich bekannt war, entfernte sich von der Örtlichkeit. Zeugen werden gebeten, sachdienlichen Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht! Varel Am 04.11.2021, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr, wurde ein auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Wiefelsteder Straße 71 in Varel/Obenstrohe geparkter Pkw VW, Farbe schwarz, im vorderen Bereich durch einen ein- oder ausparkenden Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Ereignisort, ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht! Bockhorn Am Freitagmittag wurde ein auf dem Parkplatz einer örtlichen Schlachterei in der Lange Straße 24 in Bockhorn geparkter Pkw Opel, Farbe braun, an der linken Fahrzeugseite durch einen ein- oder ausparkenden Beteiligten beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Ereignisort, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Varel In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Varel einen 35-jährigen Mann aus Stadland. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die eingesetzten Beamten fest, dass das mitgeführte Fahrzeug nicht mehr über den erforderlichen Pflichtversicherungsschutz verfügt. Dem 35-jährigen Mann wurde die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug untersagt. Zusätzlich wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingleitet.

Verkehrsunfall ohne Verletzte

Varel Am Samstagmittag bog eine 80-jährige Frau aus Varel mit ihrem Pkw von einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in die Hafenstraße ein. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw, welcher von einem 57-jährigen Mann aus Varel geführt wurde. In Folge dessen verlor die 80-jährige Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug, so dass sie eine Hecke, ein Vorfahrtsschild und einen weiteren Pkw, welcher auf einem Parkplatz eines Friseursalons geparkt wurde, beschädigte. Alle Beteiligten blieben hierbei glücklicherweise unverletzt.

Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht! Varel Am Donnerstagmorgen stellte der Fahrzeugführer seinen Pkw Dacia, Farbe grau, um 06:00 Uhr, in der Kirchenstraße Höhe der Hausnummer 5, ab. Am Samstagmorgen, 08:15 Uhr, wies der Pkw Verkehrsunfallspuren am vorderen rechten Kotflügel auf. Der Verursacher entfernte sich vom Verkehrsunfallort, ohne sich um den entstanden Schaden gekümmert zu haben. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

