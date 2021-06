Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (237/2021) Pfosten beschädigt und abgehauen - Polizei Staufenberg sucht nach Zeugen für Unfallflucht in Lutterberg

Gemeinde Staufenberg, Ortsteil Lutterberg, Drei-Meister-Straße Zwischen Samstag, 19.06, 10.00 Uhr, und Sonntag, 20.06.21, 19.00 Uhr

LUTTERBERG (jk) - In der Drei-Meister-Straße in Lutterberg (Landkreis Göttingen) ist ein unbekannter Fahrzeugführer am vergangenen Wochenende gegen ein Gartentor gefahren und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Bei der Kollision wurden zwei Pfosten beschädigt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der 05543/303310 bei der Polizeistation Staufenberg zu melden.

