Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (234/2021) Brand in Mehrfamilienhaus in Reiffenhausen

Göttingen (ots)

Gemeinde Friedland (Landkreis Göttingen), Ortsteil Reiffenhausen, Bachstraße Montag, 21. Juni 2021, gegen 00.50 Uhr

FRIEDLAND (mb) - Am Montag (21.06.2021) kam es gegen 00.50 Uhr in der Bachstraße im Friedländer Ortsteil Reiffenhausen zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus, bei dem eine 61-jährige Hausbewohnerin leicht verletzt wurde.

Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer im Kellerbereich aus. Was das Feuer jedoch auslöste, ist bislang unklar. Die 61-Jährige erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Göttinger Krankenhaus gefahren.

Neben der Polizei waren die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Friedland sowie jeweils ein Rettungs- und Notarztwagen eingesetzt.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Erste Schätzungen gehen von einem entstandenen Gesamtschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro aus.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell