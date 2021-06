Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (231/2021) Erdbeerklau in Duderstadt - Unbekannte stehlen rund 90 Kilo von Feld an der Westeröder Straße

Bild-Infos

Download

Göttingen (ots)

Duderstadt, Ortsteil Westerode, Westeröder Straße Zwischen dem 15.06, 18.00 Uhr, und dem 16.06., 17.00 Uhr

DUDERSTADT (jk) - Auf einem Erdbeerfeld an der Westeröder Straße nahe Westerode (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte rund 90 Kilo der süßen Früchte abgeerntet und gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich irgendwann zwischen Dienstag, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 17.00 Uhr. Der Gesamtwert der schmackhaften Beute beträgt nach Angaben eines Verantwortlichen etwa 300 Euro. Da sich das Feld in der Nähe einer vielbefahrenen Straße befindet, hoffen der bestohlene Betreiber und die Polizei in Duderstadt auf Zeugen. Hinweise werden unter Telefon 05527/98010 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell