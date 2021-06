Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (229/2021) Beim Linksabbiegen wartendes Kleinkraftrad touchiert - 17-Jährige stürzt und verletzt sich leicht, unbekannte Autofahrerin und Unfallzeugen gesucht

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Pfaffenwiese/Pfaffenberg

Mittwoch, 16. Juni 2021, gegen 07.30 Uhr

BAD SACHSA (jk) - An der Einmündung Pfaffenwiese/Pfaffenberg in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) ist am Mittwochmorgen (16.06.21) gegen 07.30 Uhr eine 17 Jahre alte Kleinkraftrad-Fahrerin bei einem Sturz leicht verletzt worden. An ihrem Gefährt entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Im Zusammenhang mit dem Geschehen sucht die Polizei Bad Sachsa nach einer unbekannten Autofahrerin, die mutmaßlich in den Unfall verwickelt war. Nach derzeitigen Informationen hatte die Jugendliche mit ihrem Krad an der Einmündung Pfaffenberg angehalten, um die von rechts kommende, vorfahrtberechtigte Frau mit ihrem blauen PKW in die Pfaffenwiese einbiegen zu lassen. Beim Linksabbiegen stieß sie mit ihrem Auto dann aus noch unbekannten Gründen gegen das wartende Kleinkraftrad. Infolge der Berührung stürzte die Jugendliche und verletzte sich. Die Autofahrerin stieg zunächst aus und erkundigte sich nach dem Zustand der 17-Jährigen. Danach setzte die Unbekannte ihre Fahrt fort. Die ca. 55 Jahre alte, ca. 160 bis 165 cm große Frau mit blondem, schulterlangen Haar sowie auch Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05523/95279-0 bei der Polizei in Bad Sachsa zu melden.

