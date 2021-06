Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (228/2021) Unbekannte stehlen BMW xDrive in Hann. Münden

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Postmeisterstraße

in der Zeit zwischen Mittwoch, 16. Juni, gegen 23.30 Uhr und Donnerstag, 17. Juni 2021, gegen 04.45 Uhr

HANN. MÜNDEN (mb) - In der Postmeisterstraße in Hann. Münden haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (17.06.2021) einen schwarzen BMW 335d xDrive mit Hann. Mündener Zulassung (HMÜ) gestohlen.

Der Pkw war unter einem Carport am Wohnhaus der Eigentümer abgestellt. Der Zeitwert des mit einem sog. "Keyless-Go-Systems" ausgestatteten Fahrzeuges beläuft sich auf ca. 35.000 Euro. Die Tat hat sich im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen ereignet.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder fremde Fahrzeuge in Tatortnähe wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hann. Münden unter Telefon 05541/951-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell