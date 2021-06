Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (225/2021) Unfallflucht zwischen Bühren und Dankelshausen - Polizei Hann. Münden ermittelt

Göttingen (ots)

Gemeinde Scheden, Große Straße, zwischen Bühren und Dankelshausen Sonntag, 13. Juni 2021, gegen 00.00 Uhr

SCHEDEN (mb) - Im Zusammenhang mit Ermittlungen zu einer Verkehrsunfallflucht auf der "Großen Straße" zwischen Bühren und Dankelshausen in der Gemeinde Scheden ist die Polizei auf der Suche nach dem Unfallverursacher sowie Zeugen.

Eigenen Angaben zufolge befuhr ein 28-Jähriger in der Nacht auf Sonntag (13.06.2021) mit seinem Mercedes-Benz die "Große Straße" aus Richtung Bühren kommend, als ihm in der letzten Kurve vor Dankelshausen ein Pkw entgegenkam. Da der unbekannte Pkw (vermutlich ein schwarzer Audi A4 oder A6) im Kurvenverlauf auf die Gegenfahrbahn geriet, musste der 28-Jährige nach rechts ausweichen. Um ein Abkommen von der Fahrbahn zu verhindern, riss er das Lenkrad im weiteren Verlauf nach links, verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die linksseitig neben der Fahrbahn befindlichen Schutzplanke. Bei der Kollision wurde der Mercedes an der kompletten linken Fahrzeugseite beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle.

Bei der Auswertung der vorhandenen Unfallspuren und der getätigten Aussagen des Fahrzeugführers und seines 16-jährigen Beifahrers ergaben sich jedoch Ungereimtheiten, sodass der Unfallhergang noch nicht in Gänze geklärt werden konnte.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05541/951-0 bei der Polizei in Hann. Münden zu melden.

