POL-HG: Räuber flüchtet ohne Beute +++ Falscher Stromableser bestiehlt Seniorin +++ Einbrecher im Kleingarten

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Räuber flüchtet ohne Beute,

Steinbach, Bornhohl, 09.03.2021, gg. 17.20 Uhr

(pa)Am späten Dienstagnachmittag versuchte ein Unbekannter in Steinbach, eine Lottoannahmestelle zu überfallen. Gegen 17.20 Uhr betrat ein Mann den in der Straße "Bornhohl" gelegenen Laden. Unter Vorhalt einer Handfeuerwaffe forderte er die Herausgabe von Bargeld. Dem Betreiber des Lottoladens gelang es durch resolutes Auftreten jedoch, den Räuber in die Flucht zu schlagen. Ein Zeuge verfolgte den Flüchtigen noch ein Stück, als dieser in Richtung der Feldgemarkung Stierstadt davonrannte. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen gelang es dem Täter, unerkannt zu entkommen. Er wird beschrieben als etwa 45 bis 50 Jahre alt, circa 165cm bis 170cm groß und schwarz gekleidet. Er habe eine Brille und eine schwarze Wollmütze getragen und einen dunklen Bart gehabt. Gesprochen habe der Mann mit osteuropäischen Akzent. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Falscher Stromableser bestiehlt Seniorin, Kronberg im Taunus, Frankfurter Straße, 09.03.2021, gg. 12.40 Uhr (pa)Ein dreister Trickdieb brachte am Dienstagmittag eine Kronberger Seniorin um ihre Geldbörse. Gegen 12.40 Uhr klingelte es an der Haustür der älteren Dame in der Frankfurter Straße. Der Mann vor der Tür gab an, den Stromzähler ablesen zu müssen. Hierzu ließ die Seniorin den angeblichen Stromableser ins Haus. In einem günstigen Augenblick gelang es dem Unbekannten, das Portemonnaie der Frau aus ihrer Handtasche zu entnehmen. Als die Seniorin den Diebstahl bemerkte, war es bereits zu spät. Der Täter entkam unerkannt. Beschrieben wurde der falsche Stromableser als etwa 30 Jahre alt, circa 180cm groß und schlank. Er habe kurze braune Haare gehabt, eine schwarze Jacke getragen und Deutsch mit unbekanntem Akzent gesprochen. Die Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

3. Kennzeichenschilder gestohlen,

Schmitten, Hunoldstal, Am Nesselberg, 08.03.2021, 20.00 Uhr bis 09.03.2021, 11.30 Uhr (pa)Von Montag auf Dienstag stahlen Unbekannte in Schmitten Hunoldstal beide Nummernschilder eines geparkten Autos. Der VW Polo stand von Montagabend bis Dienstagmittag in der Straße "Am Nesselberg", als jemand beide Kennzeichenschilder des Fahrzeugs sorgfältig aus den Nummernschildhalterungen abmontierte und entwendete. Auf die gestohlenen Schilder ist das amtliche Kennzeichen "HG-JJ 609" geprägt. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208 - 0 entgegen.

4. Einbrecher im Kleingarten,

Steinbach, Kleingartenverein "Im Wingert", Tatzeitraum: 07.03.2021 bis 09.03.2021 (cav)In der Kleingartensiedlung "Im Wingert" in Steinbach kam es in der Zeit zwischen Sonntag und Dienstag zu insgesamt drei Einbrüchen in Gartenhütten. Die unbekannten Täter verschafften sich in diesem Zeitraum gewaltsam Zutritt zu den Hütten und entwendeten hierbei hauptsächlich Werkzeuge wie zum Beispiel Akkuschrauber oder Stichsägen. Auch eine Mülltonne wurde durch die Täter gestohlen. Neben dem Stehlgut entstand den Kleingärtnern weiter auch noch der Sachschaden durch das Aufbrechen der Hütten. Der Gesamtschaden beläuft sich insgesamt auf fast 2.000 Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber setzen sich bitte mir der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 in Verbindung.

5. Seat kommt von Fahrbahn ab,

L 3041, zw. Wehrheim und Köppern, 10.03.2021, gg. 00.00 Uhr

(pa)In der Nacht zum Mittwoch ereignete sich auf der Landesstraße 3041 im Köpperner Tal ein Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Seat-Fahrer war gegen Mitternacht aus Richtung Wehrheim kommend in Fahrtrichtung Köppern unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sein Seat Ibiza überquerte den Grünstreifen und streifte zwei Bäume, bevor er quer auf der Fahrbahn zum Stillstand kam. Bei dem Unfallgeschehen erlitt der 21-Jährige leichte Verletzungen, zu deren Behandlung er in eine Klinik gebracht werden musste. Sein Kleinwagen musste mit Totalschaden abgeschleppt werden.

6. BMW-Fahrer bei Unfall verletzt,

Bad Homburg v. d. Höhe, Kaiser-Friedrich-Promenade, Dienstag, 09.03.2021, gegen 11:00 Uhr (cav)Am Dienstag ereignete sich auf der Kaiser-Friedrich-Promenade kurz vor dem Kurpark ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und hohem Sachschaden. Nach aktuellem Stand wird von davon ausgegangen, dass sich der Unfall wie folgt ereignet hat: Ein BMW befuhr die Kaiser-Friedrich-Promenade aus der Höhestraße kommend in Richtung Kurpark. Kurz bevor der BMW die Audenstraße auf der rechten Seite passierte, bog eine 23-jährige Opel-Fahrerin aus dieser in die Kaiser-Friedrich-Promenade nach links ein. Hierbei übersah sie jedoch den BMW, dessen 68-jähriger Fahrer nicht mehr ausweichen konnte, sodass es zum Unfall kam. Bei diesem wurde der Fahrer des BMW leicht verletzt. Insgesamt beläuft sich der durch die Beamten vor Ort geschätzte Gesamtschaden auf ca. 10.000 Euro.

