Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (230/2021) Ford Transit in Bremke im Vorbeifahren erheblich beschädigt - Zeugen für Unfallflucht gesucht

Göttingen (ots)

Bremke, Heiligenstädter Straße

Dienstag, 15. Juni 2021, gegen 14.05 Uhr

BREMKE (jk) - Auf der Heiligenstädter Straße in Bremke (Landkreis Göttingen) ist am Dienstagnachmittag (15.06.21) gegen 14.05 Uhr die komplette Fahrerseite eines am Fahrbahnrand geparkten grauen Ford Transit erheblich beschädigt worden. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 7.500 Euro. Nach ersten Ermittlungen wurden die Schäden vermutlich von einem vorbeifahrenden Traktor mit angehängtem Schwader verursacht. Die Ermittlungen dazu dauern an. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05504/937900 bei der Polizeistation Friedland zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell