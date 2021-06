Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Außenspiegel im Vorbeifahren abrasiert

Schwenningen (ots)

Ein unbekannter Auto- oder Lastwagenwagenfahrer hat von Dienstag auf Mittwoch in der Römerstraße einen Außenspiegel eines dort geparkten Vans beschädigt. Der Seat Alhambra stand am rechten Fahrbahnrand auf Höhe Hausnummer 68. Vom Verursacher fehlt jede Spur. Den Schaden an der Großraumlimousine schätzt die Polizei auf mehrere Hundert Euro.

