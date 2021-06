Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, L 226, Kreisverkehr Heiligkreuzkapelle) Motorradfahrerin bei Unfall leicht verletzt (09.06.2021)

Steißlingen, L 226, Kreisverkehr Heiligkreuzkapelle, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Motorradfahrerin ist es am Mittwochabend im Bereich des Kreisverkehrs mit der Landesstraße 226 und der Kreisstraße 6164 an der Heiligkreuzkapelle bei Steißlingen gekommen. Dort fuhr ein 37-Jähriger mit einem 3er BMW gegen 18 Uhr von Stahringen kommend in den Kreisverkehr ein, ohne auf eine bereits darin befindliche Motorradfahrerin zu achten. In der Folge kam es zur Kollision mit der 52-jährigen Bikerin. Diese stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Eine eingetroffene Rettungswagenbesatzung brachte die leicht verletzte Honda-Fahrerin zur weiteren Behandlung in die Klinik nach Radolfzell. An den beiden Fahrzeugen entstand durch den Unfall rund 5000 Euro Sachschaden.

