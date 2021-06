Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Feuerwehreinsatz wegen brennendem Sofa auf Spielplatz

Tuttlingen (ots)

In Tuttlingen ist es am Mittwochabend zu einem Feuerwehreinsatz auf einem Spielplatz gekommen. Gegen 20 Uhr stellte eine Zeugin eine starke Rauchentwicklung auf dem Spielplatz an der Bodenseestraße fest. Der Grund war ein brennendes Sofa, welches im überdachten Bereich des Spielplatzes stand und vermutlich durch eine Zigarettenkippe in Brand geraten war.

Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 15 Kräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Durch den Brand entstand ein Sachschaden an der Betonüberdachung.

