Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Zollhaus, Schwarzwald-Baar-Kreis) Scheiben an einem Personenwaggon der historischen "Sauschwänzlebahn" eingeworfen - Polizei sucht dringend Zeugen (06. - 08.06.2021)

Blumberg-Zollhaus, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einer mutwillig begangenen Sachbeschädigung an einem Waggon der historischen "Schauschwänzlebahn" in Blumberg-Zollhaus sucht die Polizei dringend Zeugen. Im Zeitraum von Sonntag bis zum späten Dienstagnachmittag haben unbekannte an einem im Bereich des Bahnhofes abgestellten Personenwaggon der historischen Eisenbahn mit Steinen insgesamt acht Fensterscheiben eingeworfen. Der reine Sachschaden - ohne Berücksichtigung des historischen Wertes - liegt bei rund 2.500 Euro. Personen, die zu der Sachbeschädigung oder den noch unbekannten Tätern Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Blumberg (07702 41066) in Verbindung zu setzen.

