Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) A-Klasse gestreift

Schwenningen (ots)

Rund 1000 Euro Schaden sind in der Nacht zum Mittwoch an einer Mercedes-A-Klasse entstanden, die in der Alleenstraße Höhe Hausnummer 32 geparkt war. Die Polizei, die wegen einer Unfallflucht Ermittlungen eingeleitet hat, geht davon aus, dass ein anderes Fahrzeug im Vorbeifahren den Schaden zwischen 20 Uhr und 8.30 Uhr verursacht hat. Auf der linken Seite der A-Klasse waren deutliche Spuren des Unfalls sichtbar. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei Schwenningen unter Telefon 07720 8500-0 entgegen.

