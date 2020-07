Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Wesselburen - Schnellbremsung verhindert Zusammenstoß auf unbeschranktem Bahnübergang

Wesselburen (ots)

Gestern Mittag um 12:15 Uhr wurde die Bundespolizei über die Notfallleitstelle der Bahn darüber in Kenntnis gesetzt, dass es am unbeschrankten Bahnübergang Wesselburen nur durch Einleitung einer Schnellbremsung durch den Triebfahrzeugführer nicht zu einem Unfall mit einem PKW gekommen ist. Nach Eintreffen einer unterstützenden Streife der Landespolizei am Ereignisort konnte durch die Beamten ermittelt werden, dass ein Golf den nur mit Andreaskreuz gesicherten Bahnübergang unmittelbar vor einem herannahenden Zug der Nordbahn überquert hatte und seine Fahrt unvermittelt fortsetzte. Da sich der Zugführer das Kennzeichen des VW's gemerkt hatte, konnte der Fahrzeughalter schnell festgestellt werden, wollte allerdings zu den Vorwürfen keine Angaben machen. Zum Glück blieben auch alle Reisenden im Zug unverletzt. Den Verursacher erwartet jetzt eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr.

