Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald, Buchenberg - Waldau/Mühllehen) Groß angelegte Suche nach vermisster Fünfjährigen verläuft erfolgreich (08.06.2021)

Königsfeld im Schwarzwald, Buchenberg - Waldau/Mühllehen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Eine am Dienstagabend groß angelegte Suche nach einem vermissten fünfjährigen Mädchen in einem Waldgebiet zwischen Buchenberg und Waldau, bei welcher neben Spürhunden auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, ist erfolgreich verlaufen. Zusammen mit ihrer Mutter war das fünfjährige Mädchen in beziehungsweise an einem Walsstück entlang der Tänzlewäldlestraße kurz nach dem Ortsausgang Buchenberg unterwegs und spielten dort gemeinsam Verstecken. Als die Fünfjährige nach einem weiteren Spiel kurz nach 15 Uhr verschwunden blieb und auch auf Zurufe nicht antwortete, machte sich die Mutter sofort große Sorgen und informierte Angehörige und Nachbarn. Nachdem auch diese Suche nach der Kleinen erfolglos verlief, wurde hilfesuchend die Polizei verständigt. Nach einer weiteren, zunächst ebenfalls erfolglosen Suchmaßnahme mit Unterstützung der Polizei durch die Angehörigen, Freunde, Bekannte und Nachbarn der Familie wurde eine große Suchaktion mit Hinzuziehung weiterer Polizeikräfte, Mantrailer-Hunden, Einsatzkräften von DRK und Feuerwehr, einer Drohne der Freiwilligen Feuerwehr Villingendorf sowie dem Einsatz des Polizeihubschraubers eingeleitet, die wiederrum durch viele Freunde und Bekannte der Familie unterstützt wurde. Schließlich führte die nunmehr groß angelegte Suche zum glücklichen Erfolg. Die Fünfjährige konnte zeitgleich von einer befreundeten Familie der Eltern und von der Besatzung des Polizeihubschraubers gegen 18 Uhr wohlbehalten in Waldrandnähe des Gewanns "Mühllehen" gesichtet werden. Nachdem ein Streifenwagen durch die Hubschrauberbesatzung zu dem Mädchen gelotst worden war, konnte die Kleine den glücklichen Eltern übergeben werden. Wie sich herausstellte, hatte das kleine Mädchen beim Versteckspiel die Orientierung verloren und war dann immer weiter durch den Wald in Richtung Mühllehen beziehungsweise Waldau gelaufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell