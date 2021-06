Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Absichtlich geparktes Auto zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise (08.06.2021)

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Am Dienstag, im Zeitraum von etwa 09 Uhr bis 17 Uhr, hat ein unbekannter Täter auf dem Parkplatz des Hallenbades an der Waldeckstraße den Fahrzeuglack eines dort abgestellten Hyundais i30 zerkratzt. Durch die absichtlich begangene Tat mit einem spitzen Gegenstand richtete der Unbekannte an der hinteren Beifahrerseite des Hyundais Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro an. Die Polizei Singen (07731 888-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise entgegen.

