Clausen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich in der Hauptstraße in Clausen eine Verkehrsunfallflucht. Dort beschädigte bislang unbekannter Fahrzeugführer ein geparktes Wohnmobil und setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Donsieders/Rodalben fort. An dem Wohnmobil entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR. Bei dem flüchtenden Fahrzeug handelt es sich, ähnlich zur Abbildung, um einen silbernen Audi A4 (Modellreihe B5, Baujahr 1994-2001). Dieses Fahrzeug müsste deutliche Schäden auf der linken Fahrzeugseite (Scheinwerfer, Kotflügel) haben.

Zeugen, die im Zusammenhang mit der Verkehrsunfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter der Telefonnummer 06333 927-0 oder per E-Mail piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. I piwfb

