POL-OH: Verkehrsunfall - Ladung verloren

Verkehrsunfall - Ladung verloren

Kirchheim - Am Mittwoch (26.05.), gegen 11:20 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine samt Tieflader aus Rendsburg-Eckernförde die Kreisstraße 32 von der Abfahrt der Autobahn 7 aus Richtung Kassel kommend in Fahrrichtung Hauptstraße. Geladen hatte die Fahrzeugkombination eine landwirtschaftliche Erntemaschine mit einem Gewicht von 14.000 Kilogramm. Beim Abbiegevorgang verrutschte die Ladung, aufgrund unzureichender Sicherung, teilweise von der Ladefläche, wodurch es zu einer Beschädigung der Fahrbahn kam. Der Schaden an der Fahrbahn und der Erntemaschine beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

Da das Gespann umzukippen drohte, musste die Fahrbahn in der Zeit von 11:20 Uhr bis 16 Uhr in beide Richtungen vollgesperrt werden.

Aufgrund der unzureichenden Ladungssicherung wurde dem 53-Jährigen die Weiterfahrt mit dem Sattelzug zunächst untersagt. Gegen den Fahrer sowie den Halter wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen unzureichender Ladungssicherung eingeleitet.

