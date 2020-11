Polizeidirektion Bad Segeberg

Kayhude - Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Bad Segeberg

Am Dienstag (17.11.2020) ist es in Kaltenkirchen und Kayhude zu einem Wohnungseinbruch bzw. einem Versuch gekommen.

Kayhude - Nach derzeitigem Stand drangen Unbekannte zwischen 13:25 und 18:45 Uhr gewaltsam in ein Wohnhaus in der Straße Am Horst ein und entwendeten Schmuck.

Kaltenkirchen - Um 22:40 Uhr bemerkte ein Anwohner in der Ortelsburger Straße zwischen der Neidenburger Straße und der Johannisburger Straße zwei Männer, die versuchten, in das Gebäude zu gelangen.

Als die Einbrecher den Zeugen bemerkten, flohen sie zu Fuß.

Es soll sich um zwei ungefähr 25 Jahre alte und dunkel gekleidete Männer mit weißen Turnschuhen gehandelt haben. Ein Täter hatte einen auffälligen "AC/DC"-Schriftzug auf seiner Jacke.

Das Sachgebiet 4 der Kriminalinspektion Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Hinweise nehmen die Beamten unter 04101 2020 entgegen.

