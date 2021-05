Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Geschäft

Fulda (ots)

Künzell - Ein Laden in der Turmstraße wurde zwischen Samstagnachmittag (22.05.) und Dienstagnachmittag (25.05.) Ziel unbekannter Täter. Durch Hebeln an der Geschäftseingangstür versuchten sich die Langfinger unbefugten Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Die Tür hielt den Hebelversuchen jedoch stand, sodass kein Diebesgut entwendet werden konnte. Die genaue Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

