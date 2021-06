Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Denkingen) Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Denkingen (ots)

Rund 13.000 Euro Sachschaden sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos am gestrigen Mittwoch gegen 16.15 Uhr entstanden. Ein 60-Jähriger war mit seinem Kia in der Straße "Kirchhofen" unterwegs und wollte von dort in "Auf Bulz" fahren. An der Kreuzung zur Straße "Im Reizle" fuhr von rechts kommend ein 50-jähriger Audi-Fahrer, der Vorfahrt hatte. Aus Unachtsamkeit stieß der Mann mit seinem Kia mit diesem zusammen. Der am Audi entstandene Sachschaden liegt bei rund 8.000 Euro. Der Kia wurde in Höhe von rund 5.000 Euro beschädigt. Verletzt wurde niemand.

