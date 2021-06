Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (236/2021) Unfallflucht in Nesselröden - VW Touran im Vorbeifahren erheblich beschädigt, Verursacher unbekannt

Göttingen (ots)

Duderstadt, Ortsteil Nesselröden, Georgstraße Zwischen Dienstag, 15.06., 12.30 Uhr, und Donnerstag, 17.06.21, 08.20 Uhr

NESSELRÖDEN (jk) - Mutmaßlich im Vorbeifahren ist in Nesselröden (Landkreis Göttingen) ein am Fahrbahnrand der Georgstraße geparkter VW Touran von einem unbekannten Fahrzeug erheblich beschädigt worden. An der Beifahrerseite des braunen Fahrzeugs entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Der Verursacher fuhr einfach weiter. Der Unfall ereignete sich zwischen Dienstagmittag und Donnerstagmorgen letzter Woche (15.06. bis 17.06.21). Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Duderstadt unter Telefon 05527/98010 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell