Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (235/2021) Zwei Mädchen von aggressivem Mann verbal attackiert - Polizei Bad Sachsa ermittelt, Zeuginnen gesucht

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Marktstraße

Samstag, 19. Juni 2021, gegen 21.20 Uhr

BAD SACHSA (jk) - Im Zusammenhang mit Ermittlungen u. a. wegen des Verdachts der Bedrohung gegen einen Mann aus Bad Sachsa ist die Polizei aus dem Ort auf der Suche nach zwei unbekannten Zeuginnen.

Der Tatverdächtige soll sich nach bislang vorliegenden Ermittlungen am Samstagabend (19.06.21) gegen 21.20 Uhr in der Markstraße von Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) gegenüber zwei Mädchen sehr aggressiv verhalten und diese verbal attackiert haben. Die beiden gesuchten jungen Frauen seien in einem grauen PKW auf die Situation zugekommen und hätten sich couragiert eingeschaltet, woraufhin der Mann von den beiden Kindern abließ und wegging.

Der unschöne Vorfall ereignete sich gegenüber eines Restaurants in Höhe des dortigen öffentlichen Toilettenhäuschens.

Die beiden unbekannten Frauen sowie auch weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05523/952-790 bei der Polizei Bad Sachsa zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell