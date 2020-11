Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unbekannte setzen Mülltonne in Brand

BocholtBocholt (ots)

Am Donnerstagabend musste die Feuerwehr Bocholt gegen 20.20 Uhr auf dem Schulgelände der Norbertschule am Paul-Schneider-Weg eine brennende Mülltonne löschen. Dabei entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

