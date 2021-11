Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Gefährliche Köperverletzung

Am Sonntagmorgen, gegen 5:45 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass es nach verbalen Streitigkeiten zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines Securitymitarbeiters sowie eines Gastes bei einer Diskothek in der Bahnhofstraße gekommen ist. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 18 und 22 Jahren konnten durch weitere Mitarbeiter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Zudem hatte der 22-jährige Mann eine Glastür beschädigt. Während der Sachverhaltsaufnahme wurden die beiden Tatverdächtigen erneut so aggressiv, dass sie dem Polizeigewahrsam zugeführt werden mussten.

Höltinghausen - Feuerwehreinsatz

Am Sonntag, 21. November 2021, um 20.22 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Rauchentwicklung während des Betriebs eines Kamins in einem Einfamilienhaus in der Straße Im Schulgarten. Darüber hinaus traten auch einige Flammen oberhalb des dortigen Kaminfensters auf. Die Feuerwehr Emstek war mit insgesamt 20 Kameradinnen und Kameraden im Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen ist kein Sachschaden entstanden.

Cloppenburg - Müll im Garten verbrannt

Am Samstag, 20. November 2021, um 16.35 Uhr, stellten Polizeibeamte während der Streifentätigkeit fest, dass ein 35-jähriger Mann aus Cloppenburg im Garten eines Grundstücks im Höltinghauser Ring Haus- und Restmüll verbrannte. Das Feuer wurde gelöscht. Den Mann erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

