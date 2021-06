Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit Schwerverletzter Person in Schortens - 78-jährige Pkw-Fahrerin übersieht Motorradfahrerin

Schortens (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, übersah eine 78-jährige Pkw-Fahrerin aus Zetel beim Abfahren von der B210 in Richtung Schortens eine von links kommende, bevorrechtigte 28-jährige Motorradfahrerin. Es kam zu einer Kollision der Fahrzeuge wobei sich die Motorradfahrerin schwer verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Auf der B210 und den umliegenden Straßen führte die Unfallaufnahme, die Bergung der Fahrzeuge sowie die Versorgung der Verletzten, zeitweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461 984930 mit der Polizei Schortens in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell