Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Wilhelmshaven und Varel - Polizei leitet Verfahren gegen 38-Jährigen und 46-Jährigen ein

Wilhelmshaven/Varel (ots)

Am Montagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte aus Wilhelmshaven einen 38-jährigen Wilhelmshavener, der mit einem Transporter den Kolumbusring befuhr. Der 38-Jährige legte im Rahmen der Kontrolle eine ausländische Fahrerlaubnis vor, die in Deutschland nicht anerkannt wird. Kurze Zeit später kam es in Varel zu einem ähnlichen Vorfall. Ein 46-jähriger Vareler erschien aus eigenem Antrieb bei der Polizei in Varel und wies sich in anderer Sache mit einem ausländischen, in Deutschland ebenfalls nicht anerkannten, Führerschein aus. Den Polizeibeamten war jedoch nicht entgangen, dass der Mann mit einem Pkw beim Polizeikommissariat vorgefahren war. Die Polizei untersagte den Männern jeweils die Weiterfahrt und leitete Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

