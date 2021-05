Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verdacht der Unterschlagung eines Longboards - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht von Sonntag, den 09.05.2021, auf Montag, den 10.05.2021, soll ein 22-jähriger Wilhelmshavener mit einem Longboard alleinbeteiligt gestürzt sein. Ein schlanker männlicher Passant habe ihm angeboten, ihn ins Krankenhaus zu bringen und den Verletzten mitsamt des Longboards in einen schwarzen Pkw VW Golf geladen. Erst im Krankenhaus sei dem Verletzten aufgefallen, dass sein Longboard immer noch in dem Pkw des Mannes liegen müsse. Da das schwarze Longboard der Marke "Jucker Hawaii" bislang weder im Krankenhaus noch bei der Polizei abgegeben worden sei, bestehe nun der Verdacht der Unterschlagung. Der hilfeleistende Passant oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell