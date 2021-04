Polizei Hamburg

POL-HH: 210401-7. Zeugenaufruf nach Sexualdelikt in Hamburg-Harvestehude

Hamburg (ots)

Tatzeit: 28.03.2021, zwischen 18:00 Uhr und 18:15 Uhr; Tatort: Hamburg-Harvestehude, Innocentiastraße/Innocentiapark

Am vergangenen Sonntag soll es am Innocentiapark zu einem Sexualdelikt zum Nachteil eines 12-jährigen Mädchens gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen saß das Mädchen an der Parkanlage und hantierte mit ihrem Handy. Der Unbekannte soll unvermittelt an sie herangetreten und im weiteren Verlauf oberflächliche sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben. Die 12-Jährige setzte sich dagegen zur Wehr und letztlich gelang ihr dadurch auch die Flucht vor dem Täter.

Die Tat wurde erst verspätet zur Anzeige gebracht, sodass keine Fahndungsmaßnahmen mehr erfolgen konnten.

Der Täter wird bislang wie folgt beschrieben:

- männlich - schlanke Figur - etwa 25 Jahre alt - etwa 1,80 m bis 1,85 m groß - dunkle Oberbekleidung der Marke Nike - aufgesetzte Kapuze (dunkel)

Die Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Mx.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell