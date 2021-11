Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Einbruch in eine Gaststätte

Am Dienstag, 2. November 2021, zwischen 1.00 Uhr und 13.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zugang zu einem Lokal in der Clemens-August-Straße. Dort wurden die Geldspielautomaten angegangen und unter anderem das darin befindliche Geld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Lohne - Dach eines Supermarktes gerät in Brand

Am Dienstag, 2. November 2021, um 16.55 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Teil des Daches eines Supermarktes in der Keetstraße in Brand und verursachte einen Schaden in der dortigen Dachverkleidung. Die Schadensumme liegt nach derzeitiger Schätzung bei ca. 30.000 Euro. Die Flammen drangen nicht durch das Dach in das Gebäudeinnere. Es wurden keine Personen verletzt. Die Feuerwehren Lohne, Brockdorf, Vechta und Südlohne war mit insgesamt 22 Fahrzeugen und 117 Einsatzkräften vor Ort.

Vechta - Brandstiftung bei einer Transportfirma

Am Dienstag, 2. November 2021, um 20.45 Uhr, wurde der Polizei eine Brandstiftung in der Münsterstraße gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen hat ein bislang unbekannter Täter die Scheibe der Eingangstür einer dort ansässigen Transportfirma eingeschlagen, eine brennbare Flüssigkeit verteilt und diese angezündet. Ein 47-jähriger Betreiber eines Imbisses konnte das Feuer mit eigenen Mitteln ablöschen. Die Hintergründe zur Tat sind bislang noch unklar. Es wird aktuell mehren Hinweisen nachgegangen. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Der Brandort ist beschlagnahmt.

Damme - Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Montag, 1. November 2021, 17.00 Uhr bis Dienstag, 2. November 2021, 9.45 Uhr beschädigten bislang unbekannte Personen einen VW, welcher auf dem Parkplatz der Stadt Damme im Friedhofsstraße geparkt stand. Der linke Seitenspeigel wurde beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 150,00 EUR verursacht. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 05491/999360.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Von Montag, 1. November 2021, 18.00 Uhr bis Dienstag, 2. November 2021, 07.00 Uhr beschädigten unbekannte Personen in der Meinard-Fortmann-Straße einen BMW X1, indem sie den Lack auf der gesamten Länge der Fahrerseite zerkratzten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca.1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Steinfeld - Sachbeschädigung an Pkw

Am Samstag, 30. Oktober 2021, zwischen 20.15 Uhr und 22.45 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person das Heck eines VW Golfs, welcher in der Großen Straße stand. Hier wurde der Lack an mehreren Stellen zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz-Anhänger

Am Dienstag, 2. November 2021, in der Zeit von 7.30 Uhr bis 16.15 Uhr beschädigten unbekannte Personen im Pickerskamp einen Reifen eines dort abgestellten Pkw-Anhänger. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 100,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 2. November 2021, 09.35 Uhr fuhr ein 55-jähriger Mann aus Northeim mit seinem Pkw auf der Straße "An der Christoph Bernhard Bastei" in Vechta in Richtung "Am Klapphaken". Bei der Überquerung der Kreuzung "An der Christoph Bernhard Bastei"/Am Klapphaken/Kolpingstraße übersah er eine von rechts kommende 78-jährige Frau aus Vechta, welche mit ihrem Pedelec die Kolpingstraße in Richtung Bahnhof befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Frau leicht verletzte.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 2. November 2021, um 9.30 Uhr, fuhren ein 63-jähriger Sattelschlepperfahrer aus Diepholz und eine 36-jährige Autofahrerin aus Lohne hintereinander auf der Diepholzer Straße in Richtung Lohne. Die Autofahrerin überholte den Sattelschlepper. Während des Überholmanövers bog der wartepflichtige, bislang unbekannte Autofahrer, ohne anzuhalten vom Südlohner Weg nach rechts auf die Diepholzer Straße ab. Dadurch fuhren die beiden Autos direkt aufeinander zu. Die Lohnerin versuchte auszuweichen und prallte gegen den Sattelschlepper. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich bei dem Fahrzeug um einen silbernen "Van" handeln, welcher anschließend in Richtung Diepholz flüchtete. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 2. November 2021, um 22.35 Uhr befuhr ein 35-Jähriger aus Lohne die Diepholzer Straße in Fahrtrichtung B 214 mit einem Pkw und kam innerhalb einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass eine Alkoholbeeinflussung vorliegen könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,96 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Am Pkw, einer Hecke und der Berme entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500,00 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell