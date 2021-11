Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Diebstahl von E-Bike-Display

Am Mittwoch, den 20. Oktober 2021, zwischen 06.30 Uhr und 17.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Personen das Display eines abgestellten E-Bikes. Das Fahrrad stand zum Tatzeitpunkt an der Bushaltestelle in der Hauptstraße, vor einem dortigen Lebensmittelmarkt. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizei Barßel unter Tel.:04499-922200 entgegen.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, den 2.November 2021, gegen 17.13 Uhr befuhr eine 22-jährige Barßelerin mit ihrem PKW die Bundesstraße 72. Als sie an der Abfahrt Friesoythe nach rechts auf den Oldenburger Ring abbiegen wollte, übersah sie einen von rechts kommenden 79-jährigen Böseler, der mit seinem Fahrrad den dortigen Radweg befuhr und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell