Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: ergänzende Pressemeldung aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Montag, 01. November 2021, wurde um 16.20 Uhr auf der Alten Bundesstraße ein 52-Jähriger in einem sog. Elektrokleinstfahrzeug festgestellt, welches nicht versichert war. Dem 52-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Molbergen - gemeinschädliche Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Montag, 18. Oktober 2021, 10.00 Uhr, und Dienstag, 19. Oktober 2021, 00.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter auf dem Friedhof in der Antoniusstraße diverse Grablichter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter Tel.: (04475) 941220 entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfall

Am Montag, 01. November 2021, 08.00 Uhr kam es auf der Dorfstraße in Lastrup zu einem Verkehrsunfall: Ein 16-Jähriger aus Lastrup befuhr mit seinem Leichtkraftrad die Kreisstraße K166 aus Richtung Hemmelte kommend in Richtung Kneheim. Ausgangs einer Rechtskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und verletzte sich leicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 500 Euro.

Lastrup - Verkehrsunfall

Am Montag, 01. November 2021, kam es gegen 17.50 Uhr auf der Krapendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 61-Jähriger aus Düsseldorf und ein 35-Jähriger aus Werlte fuhren mit ihren PKW in genannter Reihenfolge die Bundesstraße B213 von Cloppenburg kommend in Richtung Löningen. Im Streckenverlauf musste der Düsseldorfer verkehrsbedingt bremsen. Dieses bemerkte der 35-Jährige zu spät und fuhr auf den PKW des 61-Jährigen auf. Durch den Unfall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Die Gesamtschadenshöhe beträgt 27000 Euro.

