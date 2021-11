Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Ramsloh - Diebstahl von Fahrradakku

Am Donnerstag, den 28.Oktober 2021, zwischen 19.30 Uhr und 21.40 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter den Akku eines abgestellten Pedelecs der Marke Gazelle, Arroyo. Das Fahrrad stand zur Tatzeit verschlossen vor einer Gaststätte an der Hauptstraße. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.: 04498-923770 entgegen.

Barßel OT Harkebrügge - Diebstahl eines Damenrades

Am 31. Oktober 2021, zwischen 20.00 Uhr und 21.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Dorfstraße ein vor einem dortigen Restaurant abgestelltes Damenfahrrad eines 59-Jährigen aus Harkebrügge. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Damenrad der Firma GRO-BIKES, Typ GT28.1. Die Schutzbleche sind grau (Carbon-Optik). Vorne am Lenker ist ein Fahrradkorb angebracht. Hinten rechts befindet sich eine Gepäcktasche. In dieser befand sich zum Tatzeitpunkt ein blaues Samsung A12 mit blauer Schutzhülle "Bumper". Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: 04499-922200 entgegen.

Bösel - Sachbeschädigung

Zwischen Freitag, 15. Oktober 2021, 21.15 Uhr, und Montag, 01. November 2021, 07.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen Dachziegel von einem Gebäude der St.-Martin-Grundschule mit dem Halteschuh eines Blitzableiters. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Tel.: (04494) 922620 entgegen.

