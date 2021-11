Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Barßel: Erfolgreiche Durchsuchung fördert Beweismittel und Diebesgut zu Tage

Wem gehören die Gegenstände?

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Freitag, den 29. Oktober 2021, wurde durch Polizeibeamte/-innen aus Friesoythe und Barßel eine Hausdurchsuchung in Barßel durchgeführt.

Hintergrund dieser Durchsuchung waren Ermittlungen zu einem Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen geriet ein 19-Jähriger aus Barßel unter Tatverdacht.

Bereits im November 2020 soll er einen Kaugummiautomaten mit Böllern gesprengt und eine unbestimmte Menge an Hartgeld entwendet haben. Zudem wird dem jungen Mann vorgeworfen, an mehreren Einbrüchen in einen Kiosk im Bereich Barßel und in ein Vereinsheim in Harkebrügge beteiligt gewesen zu sein. Bei der erfolgreichen Durchsuchung wurden neben diversen Beweismitteln, Teile des Diebesguts sowie ein Kleinkraftrad und ein Mofaroller sichergestellt. Das Kleinkraftrad und der Mofaroller konnten einem Diebstahl im Bereich Apen/Tange zugeordnet werden. Außerdem wurden im Rahmen der Durchsuchung diverse Benzintanks für Sportboote aufgefunden, deren Herkunft bislang noch nicht abschließend ermittelt werden konnte.

Noch am gleichen Morgen konnte die Polizei außerdem einen 28-jährigen Barßeler in seiner Wohnung in Neuland festnehmen, der mit Haftbefehl gesucht wurde. Auch er steht im Verdacht, an Einbrüchen der vergangenen Monate in Barßel beteiligt gewesen zu sein. Zudem wird intensiv geprüft, ob die beiden Männer zu einer Gruppe von Rollerfahrern gehören, die in den vergangenen Wochen in Barßel auffällig gewesen sind.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu den abgebildeten Gegenständen, nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

