Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.10.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Verkehrsteilnehmer nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Auf der Landstraße 1035 in Pfedelbach kam es am Mittwochnachmittag zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 21-Jährige fuhr gegen 15.45 Uhr von Öhringen nach Windischenbach. Nach ihrer Aussage kam ihr ein Auto entgegen, welches auf ihrer Fahrbahnseite fuhr, den Außenspiegel ihres Autos streifte und unbeirrt weiterfuhr. Der Außenspiegel zersplitterte hierbei. Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls herrschte ein größeres Verkehrsaufkommen. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07941/9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Öhringen/Kupferzell: Mehrere Körperverletzungen und Sachbeschädigungen nach Verkehrsunfall

Ein Mann verlor am Mittwochmittag die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in den Straßengraben, einige Stunden später griff er mehrere Personen in der Öhringer Innenstadt an und randalierte. Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit kam der 27-Jährige am Mittwochmittag von der Fahrbahn ab. Hierbei entstand an dem PKW erheblicher Schaden. Eine Zeugin konnte den Unfall beobachten und verständigte umgehend die Rettungskräfte. Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnten diese bei dem unverletzten Fahrer Alkoholgeruch feststellen. Einen Führerschein konnte der Fahrer ebenso nicht vorzeigen. Derselbe Mann griff am Mittwochabend in der Öhringer Innenstadt mehrere Personen an, beschädigte Fahrzeuge und ein Straßenschild. Eine 23-Jährige wurde aus bisher unbekannten Gründen von dem 27-Jährigen verfolgt und angegriffen. Die junge Frau setzte sich zur Wehr, woraufhin der Mann von ihr abließ und die Straße weiterging. Auf demselben Fußweg begegnete er wenig später einer zweiten Frau. Er stieß die 28-Jährige zu Boden und schrie sie an. Kurz darauf wurde im Bereich der Bahnhofstraße und des Parkplatzes in der Herrenwiesenstraße mehrere Sachbeschädigungen an PKWs gemeldet. Hierbei konnte der Randalierer durch eine aufmerksame Zeugin beobachtet werden. Gegen 22.00 Uhr kam es am Hafenmarkt schlussendlich noch zu Streitigkeiten zwischen zwei Männern, wobei einer ein Messer in der Hand hatte und den anderen verletzte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist derselbe 27-Jährige an allen Ereignissen beteiligt. Zeugen der Vorfälle oder weitere Geschädigte werden gebeten sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Künzelsau: Fahrradfahrer weicht Eichhörnchen aus und verletzt sich hierbei

Ein 34-jähriger Fahrradfahrer hat am Mittwochnachmittag in Künzelsau versucht einem Eichhörnchen auszuweichen, welches vor ihm den Weg querte. Hierbei kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich so stark, dass er von einer Rettungswagenbesatzung in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht werden musste. Am Fahrrad entstand lediglich ein geringer Sachschaden.

