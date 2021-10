Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.10.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Auf Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro bleibt die Besitzerin eines Opel Mokka sitzen, wenn nicht geklärt werden kann, wer am Mittwochnachmittag, zwischen 16.30 Uhr und 16.40 Uhr gegen das SUV gefahren ist. Die Frau hatte ihr Fahrzeug kurzzeitig am Bahnhofsplatz in Neckarelz abgestellt. Als sie zu ihrem Auto zurückkam, bemerkte sie einen Schaden am hinteren linken Fahrzeugeck. Eine unbekannte Person war gegen den Opel gefahren und hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne auf die Frau zu warten oder die Polizei zu rufen. Das Polizeirevier Mosbach sucht nun Zeugen des Unfalls, die sich unter der Telefonnummer 06261 8090 melden sollen.

Haßmersheim: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Vermutlich unter dem Einfluss harter Drogen stand eine 23-Jährige, die am Mittwochmittag mit ihrem Suzuki in Haßmersheim unterwegs war. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten des Polizeireviers Mosbach drogenspezifische Auffälligkeiten fest, die sich in einem Vortest bestätigten. Die Frau musste ihren Kleinwagen stehen lassen und die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe begleiten. Auf sie kommt nun eine Anzeige sowie ein Fahrverbot zu.

